USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,288 $   Brent60.88 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C20:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Артистов шапито арестовали во время представления

Hermann J. Knippertz/imago stock&people/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Представитель башкирского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) сообщил, что в Уфе судебные приставы арестовали артистов российского шапито.

4 января в шатёр цирка шапито «Триумф» пришли представители УФССП. Судебные приставы остановили представление передвижного цирка и на глазах у зрителей вывели артистов в наручниках, выполнив судебное решение о закрытии шоу за нарушение правил пожарной безопасности.

«Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы, при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала», — отметил представитель ведомства.

Приставы закрыли шатёр, так как в нём нет системы пожарной сигнализации, а пол покрыт легковоспламеняющимся материалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил повысить возрастной порог допуска зрителей в цирк до «18+». Со своей инициативой он обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому. Парламентарий пояснил, что в мире идёт процесс гуманизации обращения с животными, которые участвуют в публичных представлениях.


#АРЕСТ #Уфа #цирк #Башкортостан
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 11:42, 9 января 2019
«Уфа» расстанется с пятью игроками
происшествия 12:59, 6 января 2019
Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась
происшествия 10:44, 6 января 2019
Спасатели ищут пропавшую в парке Башкирии девушку
общество 18:38, 4 января 2019
Запашный назвал предложение депутата Петрова «глупым»
общество 12:05, 26 декабря 2018
Эдгард Запашный пригласит мьянамских слонят в свой цирк
Лента новостей
спорт 20:00
Мотогонщик Солтре выиграл 3-й этап «Дакара»
в мире 19:50
Посла Японии пригласили в МИД РФ из-за заявлений по Курилам
происшествия 19:50
Два человека пострадали в результате пожара в Подмосковье
наука 19:47
Учёные из РФ и Китая займутся глубоководными исследованиями
в мире 19:46
Премьер-министру Австралии пририсовали вторую левую ногу
Другие новости
общество 19:28
Под Ростовом установили новый пост на границе с Украиной
общество 19:22
Назван самый популярный канал в новогоднюю ночь
общество 18:53
Транспорт станет бесплатным для предпенсионеров
общество 18:32
Крым пользовался особой популярностью в праздники
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top