Артистов шапито арестовали во время представления

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Представитель башкирского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) сообщил, что в Уфе судебные приставы арестовали артистов российского шапито.

4 января в шатёр цирка шапито «Триумф» пришли представители УФССП. Судебные приставы остановили представление передвижного цирка и на глазах у зрителей вывели артистов в наручниках, выполнив судебное решение о закрытии шоу за нарушение правил пожарной безопасности.

«Действительно, во время представления в помещение цирка вошли вооруженные судебные приставы, при зрителях заковали выступающих артистов в наручники, объяснили им причину задержания и вывели из зала», — отметил представитель ведомства.

Приставы закрыли шатёр, так как в нём нет системы пожарной сигнализации, а пол покрыт легковоспламеняющимся материалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил повысить возрастной порог допуска зрителей в цирк до «18+». Со своей инициативой он обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому. Парламентарий пояснил, что в мире идёт процесс гуманизации обращения с животными, которые участвуют в публичных представлениях.