https://static.news.ru/photo/e95a23b4-b886-11e9-8890-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он признался, что находится в «шаге от Атлантического океана».

Есть даже большой шанс, что я не смогу туда больше вернуться. То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным, — рассказал Лебедев в своем YouTube-канале о планах по возвращению в Россию.

Он призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела».

Правящая клика ворует наше будущее, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного, — констатировал дизайнер.

Он также добавил, что вместо развития Россия затеяла гонку вооружений и поссорилась со всем миром.

При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг.

Ранее News.ru писал о том, что украинский суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу российского дизайнера Артемия Лебедева, требовавшего разрешить ему въезд на территорию этой страны. По мнению СБУ, дизайнер является активным сторонником «антиукраинской общественной позиции», то есть противником действующей власти. Также он обвиняется в симпатии к идеологии «русского мира» и поддержке ДНР и ЛНР.