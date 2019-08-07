https://static.news.ru/photo/b4f84ff8-b979-11e9-971a-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев оправдался за сделанное ранее заявление о побеге из России в Европу из-за политической ситуации в стране.

Свои слова о том, что он, возможно, уже никогда не вернётся на родину, Лебедев назвал «бессмысленным либеральным бредом», нацеленным на школьников.

Дизайнер также выразил сожаление, что на это высказывание обратили внимание и растиражировали средства массовой информации.

Залил лютейшую [чушь] на YouTube, — написал Лебедев в своем telegram-канале.

Он также пояснил, что это был всего лишь троллинг, который многие издания восприняли на полном серьёзе.

Ранее News.ru писал о том, что дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела». При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг.