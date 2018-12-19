Аршавин устроил скачки после стриптиз-клуба в Петербурге

https://news.ru/storage/news/d18179f3ff420d54d8bf591a799b19f0/636cdcef-0c07-411f-af4c-3aeeb7691f9a_850.jpg Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.

«Завершив скачки, Андрей стал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба. Вот только позабыл, что вообще-то женат», — пишет telegram-канал Mash, который выложил видео с бывшим российским форвардом.

Когда менеджер, предоставившая спортсмену коня в прокат, потребовала три тысячи рублей оплаты за аренду животного, Аршавин протянул ей всего тысячу, со словами, что и за эти деньги ему все должны быть благодарны, уточняют Nation News.

Как писал News.ru, в ноябре Аршавин объявил о завершении спортивной карьеры, вернувшись в Россию из Казахстана, где играл в составе «Кайрата». С 2019 года он будет трудиться в структуре «Зенита», где возглавит международное направление «Сириус» и станет работать с тренировочным лагерем, собирающим по всей России талантливых детей.