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Аршавин устроил скачки после стриптиз-клуба в Петербурге

Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин оказался запечатлён на скандальном видео. После посещения стриптиз-клуба в Петербурге спортсмен с двумя сопровождающими его девушками решил покататься на лошадях, отказавшись при этом платить за проезд.

«Завершив скачки, Андрей стал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба. Вот только позабыл, что вообще-то женат», — пишет telegram-канал Mash, который выложил видео с бывшим российским форвардом.

Когда менеджер, предоставившая спортсмену коня в прокат, потребовала три тысячи рублей оплаты за аренду животного, Аршавин протянул ей всего тысячу, со словами, что и за эти деньги ему все должны быть благодарны, уточняют Nation News. 

Как писал News.ru, в ноябре Аршавин объявил о завершении спортивной карьеры, вернувшись в Россию из Казахстана, где играл в составе «Кайрата». С 2019 года он будет трудиться в структуре «Зенита», где возглавит международное направление «Сириус» и станет работать с тренировочным лагерем, собирающим по всей России талантливых детей.


#андрейаршавин
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