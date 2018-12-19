Воды Чукотки посетило редкое млекопитающее

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Сотрудники национального парка «Берингия» сообщили, что в проливе Синявина на Чукотке был замечен представитель редкого вида млекопитающих.

Речь идёт о японском ките, который добывал пищу в группе «горбатых» сородичей, пишет Nation News. Генетики установили, что крупное животное относится к восточной (американо-канадской) субпопуляции, а не к западной (российской).

Внешний облик «гостя» напоминает североатлантического гладкого кита, но он превосходит его по размерам: длина — до 18,5 метра, а вес — около 80 тонн.

Сейчас обитатель океана находится под угрозой вымирания из-за многолетнего промысла.

Ранее News.ru сообщал об истреблении китов в Южном океане. В результате жестокой охоты за три месяца 2018 года китобои из Японии убили 333 кита, из которых 53 оказались юными особями, а 122 — беременными самками. Доклад был представлен Международной комиссией по промыслу китов в Словении. Действия азиатской страны сочли варварскими, поскольку для сбора научных данных не требуется летального исхода животного.