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Армия и церковь вызывают наибольшее доверие у россиян

Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

По данным опроса ВЦИОМ, наибольшей популярностью у граждан России пользуются РПЦ, вооружённые силы и правоохранительные органы.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. 86% респондентов одобряют действия армии, церкви — 68,8%. Работа правоохранительных органов вызывает одобрение 57% россиян, информирует РБК. Растёт одобрение гражданами деятельности обеих палат парламента. А вот оппозиция вызывает среди жителей РФ больше осуждения (41,3%), чем одобрения (31,2%).

Ранее News.ru писал о том, что российская компания «Яндекс» опубликовала самые нелепые и смешные запросы россиян в 2018 году. Чаще всего пользователи интересовались, «как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «как вернуть расположение кота», «как развеселить самую грустную собаку».


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