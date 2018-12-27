Армия и церковь вызывают наибольшее доверие у россиян

По данным опроса ВЦИОМ, наибольшей популярностью у граждан России пользуются РПЦ, вооружённые силы и правоохранительные органы.
В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. 86% респондентов одобряют действия армии, церкви — 68,8%. Работа правоохранительных органов вызывает одобрение 57% россиян, информирует РБК. Растёт одобрение гражданами деятельности обеих палат парламента. А вот оппозиция вызывает среди жителей РФ больше осуждения (41,3%), чем одобрения (31,2%).
Ранее News.ru писал о том, что российская компания «Яндекс» опубликовала самые нелепые и смешные запросы россиян в 2018 году. Чаще всего пользователи интересовались, «как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «как вернуть расположение кота», «как развеселить самую грустную собаку».