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Архитектора реновационной площадки в Москве заменят

Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

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Москомархитектура подвела итоги международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций пяти экспериментальных площадок реновации. В результате было принято решение заменить одного из исполнителей.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, работы в районе Царицыно будет проводить «ТПО „Резерв“» под руководством Владимира Плоткина. Ранее планировалось, что этим проектом займётся «Сергей Скуратов Architects».

Он заявил, что после доработок планировок для пяти конкурсных площадок стало понятно, что «проект Сергея Скуратова при адаптации теряет слишком много своих уникальных качеств, за которые голосовали жители».

«Мы, в свою очередь, также всегда придерживались позиции, что реализация будет чётко в соответствии с предложениями архитекторов. Поэтому было принято компромиссное решение, обоюдно всеми согласованное», — подчеркнул Кузнецов.

Главный архитектор отметил, что такая практика абсолютно нормальна для конкурсов, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что строительство домов по программе реновации стартует в Новой Москве в следующем году. По его словам, градостроительные планы на стартовые площадки выданы по семи населённым пунктам.


#москва #строительство #архитектор #реновация
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