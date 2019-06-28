https://static.news.ru/photo/4831fbf2-9b25-11e9-a556-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил внести изучение Библии в программу по литературе в средних образовательных учреждениях РФ. Таким образом депутат поддержал инициативу РПЦ.

Смолин отметил, что школьная программа по литературе достаточно большая, поэтому можно исключить какое-либо «ненужное» произведение в пользу изучения Библии. По его мнению, художественно-историческое произведение Александра Солженицына о репрессиях в СССР можно убрать из программы.

«Архипелаг ГУЛАГ» даёт довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным, — сказал Смолин.

Депутат Госдумы подчеркнул, что в школе должен делаться упор на изучение Библии, Торы и Корана, а изучение классических произведений религиозной литературы нужно вносить в программу для школьников 5–8 классов, информирует радиостанция « Говорит Москва ».

Ранее митрополит Волоколамский Иларион назвал большим упущением отсутствие в школьной программе выдающихся религиозных произведений, напомнив, что президент Владимир Путин во время прямой линии посоветовал молодым людям читать церковную литературу, потому что вне зависимости от вероисповедания человека эти произведения несут нравственную нагрузку, писал News.ru.