«Арестованных» косаток могут отпустить после проверок

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Следователи организовали ряд проверок, чтобы выяснить, можно ли отпустить на волю косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье.

В региональном СУ СК отметили, что расследование уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» проходит при участии биологов, которые специализируются на работе с млекопитающими, ДВО РАН, ФГБНУ Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) и ветеринаров.

«По мнению специалистов, все млекопитающие здоровы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

По информации следователей, бухта, которая стала тюрьмой для млекопитающих, зимой не замерзает.

На данный момент назначены судебные экспертизы, чтобы узнать биологический возраст косаток и белух, а также поставлен вопрос о возможности отпустить их на волю.

Ранее News.ru писал, что Владивостокская природоохранная прокуратура приступила к проверке после исчезновения трёх белух из бухты Средняя в Приморье. По словам исполняющей обязанности владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Зарины Сохиевой, в ведомство поступило два обращения по данному вопросу.