https://static.news.ru/photo/dc2dd410-a6d9-11e9-9fd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, подозреваемый в нанесении смертельного ранения главе нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олегу Казаринову, заключён под арест.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца. Об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие, сообщает РИА Новости со ссылкой на СКР по нижегородской области.

Как ранее писал News.ru, Казаринов подвергся нападению 12 июля. Инцидент произошёл недалеко от архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор». Находившийся в состоянии опьянения мужчина ударил главу отделения РВИО ножом. От полученного ранения пострадавший скончался в больнице.