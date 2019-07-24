https://static.news.ru/photo/08f58b88-adfa-11e9-95d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, находящийся в международном розыске по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина, арестован в Армении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

Прокуратура Армении сообщила российским коллегам об аресте и попросила передать уголовное дело для дальнейшего уголовного преследования подозреваемого. Срок ареста составляет 40 дней, уточнила представитель ведомства.

1 июня в подмосковном Красногорске был убит бывший боец ГРУ Никита Белянкин. Он стал случайным свидетелем драки и решил заступиться за мужчину, которого ударили ножом в живот. Белянкин попытался остановить нападавших с помощью выстрелов из травматического пистолета, однако его повалили на землю и ударили ножом в сердце. Молодой человек от полученной травмы скончался на месте. До этого по делу были арестованы девять человек.

Ранее News.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ заявил о самообороне.