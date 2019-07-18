https://static.news.ru/photo/e0bafc24-a963-11e9-8a70-fa163e074e61_1024.jpg Олег Гужвинский Фото: СК РФ/ТАСС

Бывший министр строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский решением суда арестован на два месяца. Мера пресечения ему была избрана в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

О задержании Гужвинского стало известно днём ранее. Ему вменяют нарушения, допущенные при переселении людей из аварийного жилья и при выполнении программы капитального ремонта домов. Убытки области исчисляются десятками миллионов рублей.

Арест будет действовать по 16 сентября, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что аналогичная мера пресечения избрана в отношении экс-министра ЖКХ региона Сергея Кучумова. В общей сложности в отношении чиновников и бизнесменов Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел, однако точное количество фигурантов правоохранительные органы официально не раскрывают.