Сергей Абаничев стал девятым арестованным фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Такое решение принял Пресненский суд Москвы. Обвинение Абаничеву уже предъявлено. Суд установил срок ареста до 27 сентября.
Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Абаничева меру пресечения в виде заключения под стражу, — приводит
РИА Новостислова судьи Катерины Кириченко.
Ранее News.ru писал о том, что Пресненский суд арестовал студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.