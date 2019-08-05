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Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Вадим Зингман ушёл со своего поста после десяти лет работы в крупнейшей российской авиакомпании.

Зингман был заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году, — сказал источник в «Аэрофлоте». В компании уверены, что отставка Зингмана не повлияет на работу, так...