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Владимир Железогло, совершивший побег из Бутырской тюрьмы в 2001 году, рассказал о своих действиях.

Он отметил, что о попытке выбраться из заключения первым задумался его сокамерник Борис Безотечество, передаёт «Московский комсомолец».

Во время прогулки заключённые нашли во внутреннем дворе толстую проволоку, из которой захотели сделать штырь. Они попытались заточить её об пол, однако в покрытии появился глубокий паз.

Сосед собеседника прыгнул на месте повреждения, и пол провалился. Появилось отверстие размером 60 на 60 сантиментов. В нём был песок, под которым штукатурка и кирпичная кладка. В самом низу проходила теплотрасса.

Арестанты копали известь проволокой. Следов происходящего не было заметно, так как во всём учреждении проходил ремонт.

На дырку мы положили кусок решётки, сверху мешок с песком (мешок я сшил из своего белья). Ну и плиту, — поделился преступник.

Проход был выкопан за один день. Однако, когда Безотечество спустился вниз он понял, что сложно понять, куда идти.

Затем в камеру подселили ещё одного зэка Куликова. Беглецам пришлось взять его с собой.

Тогда времена такие были.. Вольные. По «Бутырке» ходил перечень продуктов, которые можно приобрести, и там были в списке даже наркотики и спирт... Мы спирт несколько раз брали. 500 рублей за пол-литра. А наркотики мне не интересны были, — ответил осуждённый на вопрос журналиста о том, не заподозрил ли кто-то из тюремщиков неладное.

Беглецы нашли два плана тюрьмы: один от арестантов с верхнего этажа, другой от работников заведения, купленный за $1000. Именно этот документ позволил устроить побег.

Мужчины получили пожизненное наказание в 2000 году. Все трое бежали в один день, однако двоих поймали в Подмосковье через две недели. Третий же оставался вне досягаемости силовиков до 2003 года.

Ранее News.ru писал, что администрации тюрем в американском штате Орегон ввели запрет на чтение заключёнными книг, посвящённых работе за компьютером и программированию. Руководство пенитенциарных учреждения объясняет меру тем, что знания, полученные заключёнными из подобных книг, могут быть использованы ими для разработки планов побега.

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