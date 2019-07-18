https://static.news.ru/photo/eca8f3f2-a98a-11e9-9c58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stanislav Kozlovskiy/wikipedai.org/CC BY-SA 3.0

Владимир Железогло, совершивший побег из Бутырской тюрьмы в 2001 году, рассказал о своих действиях.

Он отметил, что о попытке выбраться из заключения первым задумался его сокамерник Борис Безотечество, передаёт « Московский комсомолец ».

Во время прогулки заключённые нашли во внутреннем дворе толстую проволоку, из которой захотели сделать штырь. Они попытались заточить её об пол, однако в покрытии появился глубокий паз.

Сосед собеседника прыгнул на месте повреждения, и пол провалился. Появилось отверстие размером 60 на 60 сантиментов. В нём был песок, под которым штукатурка и кирпичная кладка. В самом низу проходила теплотрасса.

Арестанты копали известь проволокой. Следов происходящего не было заметно, так как во всём учреждении проходил ремонт.

На дырку мы положили кусок решётки, сверху мешок с песком (мешок я сшил из своего белья). Ну и плиту, — поделился преступник.

Проход был выкопан за один день. Однако, когда Безотечество спустился вниз он понял, что сложно понять, куда идти.

Затем в камеру подселили ещё одного зэка Куликова. Беглецам пришлось взять его с собой.

Тогда времена такие были.. Вольные. По «Бутырке» ходил перечень продуктов, которые можно приобрести, и там были в списке даже наркотики и спирт... Мы спирт несколько раз брали. 500 рублей за пол-литра. А наркотики мне не интересны были, — ответил осуждённый на вопрос журналиста о том, не заподозрил ли кто-то из тюремщиков неладное.

Беглецы нашли два плана тюрьмы: один от арестантов с верхнего этажа, другой от работников заведения, купленный за $1000. Именно этот документ позволил устроить побег.

Мужчины получили пожизненное наказание в 2000 году. Все трое бежали в один день, однако двоих поймали в Подмосковье через две недели. Третий же оставался вне досягаемости силовиков до 2003 года.

Ранее News.ru писал, что администрации тюрем в американском штате Орегон ввели запрет на чтение заключёнными книг, посвящённых работе за компьютером и программированию. Руководство пенитенциарных учреждения объясняет меру тем, что знания, полученные заключёнными из подобных книг, могут быть использованы ими для разработки планов побега.