Аренда в «Москва-Сити» обойдётся государству в миллиарды

https://news.ru/storage/news/0d71daed3ce4df4fe22e169d97da962d/6dada69f-7b29-41f5-8138-58453708379f_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Правительственный комплекс в «Москва-Сити» в первое время будет использоваться по договору аренды. Ежегодная плата за помещения составит около 4,2 млрд рублей, сообщили в Министерстве экономического развития.

Территории, на которые собрались переезжать государственные ведомства, уже куплены акционерным обществом «ДОМ.РФ», передаёт РИА Новости.

Предполагается, что здания, которые занимают ведомства сейчас, будут проданы. Однако открытые аукционы смогут завершиться только к 2021 году.

До тех пор здания правительственного комплекса не смогут быть переданы в собственность государства. Ведомства будут занимать их по госконтракту на аренду. Заказчиком на начальном этапе будет выступать Минэкономразвития.

Ранее News.ru сообщал, что российское правительство утвердило переезд руководства ряда министерств и ведомств РФ в деловой центр «Москва-Сити». Прописку поменяют руководства Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма, Росимущества, Национального института аккредитации и Центра поддержки Минэкономразвития.