https://static.news.ru/photo/d2802b1e-b14e-11e9-82b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уличная торговля арбузами и дынями начнётся в Москве в первые выходные августа. Бахчевые развалы будут работать в специально отведённых местах.

Бахчевые развалы в этом году откроются 3 августа, — сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Год назад в столице работало порядка 240 бахчевых развалов. Арбузы там продавали по 25–30 рублей за килограмм, а дыни — 60–80 рублей.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты Роскачества советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках и стучать по арбузам. Продавец обязан иметь при себе документы, указывающие на происхождение товара и подтверждающие безопасность. Если постучать по арбузу, звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию.