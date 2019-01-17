Антифашист Шишкин признал вину по делу «Сети»

Московский окружной военный суд начал рассмотрение дела антифашиста Игоря Шишкина на выездном заседании в Санкт-Петербурге. Мужчине вменяют в вину преступление, предусмотренное статьей 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).
Шишкина вместе с петербуржцами Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, а также ещё восьмерыми жителями Пензы подозревают в создании организации «Сеть», которая якобы планировала совершить различные теракты.
В связи с признанием подсудимым своей вины дело будет рассмотрено в особом порядке, сообщает «Росбалт».
Как ранее писал News.ru, в октябре прошлого года стало известно, что сокамерники избивают обвиняемого в участии в «террористическом сообществе „Сеть“» Юлия Бояршинова, находящегося в СИЗО № 6 в посёлке Горелово Ленинградской области. Соответствующая информация содержится в акте опроса заключённого представителями ОНК.