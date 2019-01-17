Антифашист Шишкин признал вину по делу «Сети»

https://news.ru/storage/news/df42b09546f5f521435a1cbc6b36dea9/86b7cce2-7e9d-438c-a433-738980bc526a_850.jpg АГН "Москва"

Московский окружной военный суд начал рассмотрение дела антифашиста Игоря Шишкина на выездном заседании в Санкт-Петербурге. Мужчине вменяют в вину преступление, предусмотренное статьей 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

Шишкина вместе с петербуржцами Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, а также ещё восьмерыми жителями Пензы подозревают в создании организации «Сеть», которая якобы планировала совершить различные теракты.

В связи с признанием подсудимым своей вины дело будет рассмотрено в особом порядке, сообщает «Росбалт».

Как ранее писал News.ru, в октябре прошлого года стало известно, что сокамерники избивают обвиняемого в участии в «террористическом сообществе „Сеть“» Юлия Бояршинова, находящегося в СИЗО № 6 в посёлке Горелово Ленинградской области. Соответствующая информация содержится в акте опроса заключённого представителями ОНК.