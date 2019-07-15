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Москвичам и жителям российских регионов пообещали потепление. По данным Гидрометцентра, погода на предстоящей неделе будет более комфортной, чем ранее. Синоптики прогнозируют местами жару до 35 градусов и сильные ливни.

Сильные дожди обрушатся на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Но там везде будет довольно жарко — столбики термометров покажут отметку от плюс 28 до 32 градусов, отмечает « Российская газета ».

Около 30 градусов будет и в Поволжье, а также в Оренбургской и Самарской обалсти. Жарким будет конец июля на Урале и в Сибири. Что касается Москвы и Подмосковье, то здесь погода будет крайне неустойчивой. Температура будет колебаться от 20-22 °C до 25. Периоды потепления сменят ливни и дожди.

Самыми теплыми на этой неделе в Москве ожидаются вторник и следующие выходные, все остальные дни будут более прохладными. То есть потепление будет крайне неустойчивым, — рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Ранее News.ru писал. что с понедельника в Московский регион начнёт возвращаться летняя погода. Днём столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. При этом солнечную погоду пока ожидать не стоит — будет облачно, местами пройдут дожди.