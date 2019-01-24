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Аномальные морозы продолжают испытывать москвичей

Авилов Александр/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

В Московском регионе в четверг, 24 января, ожидается 14-градусный мороз и слабый снег.

По данным Центра погоды «Фобос», днём будет дуть слабый южный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду. Возможна гололедица, местами сильная.

Атмосферное давление приблизится к границам нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В ночь на пятницу в Москве похолодает до минус 19 градусов, а в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 27 градусов.

Такая синоптическая ситуация, определяемая антициклоном, сохранится ещё несколько дней.

Ранее News.ru писал о том, что аномально холодная погода усилится к концу рабочей недели. Столбики термометров в Москве опустятся до минус 25, а по области — до минус 28 градусов.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #зима #морозы
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