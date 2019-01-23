USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,282 $   Brent61.27 $ Bitcoin3,582.36 $
МОСКВА-18°C19:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Аномальные морозы в Москве окрепнут к концу недели

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Гидрометцентре России сообщили, что аномально холодная погода усилится к концу рабочей недели. Столбики термометров в Москве опустятся местами до минус 25, а по области — до минус 28.

Синоптики рассказали, что 24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит минус 13−11 градусов. Ночью в столице ожидается минус 19−17 градусов, а в четверг — до минус 25. Местами будет гололедица. Об этом сообщает Агентство «Москва».

«26 января ночь будет еще морозной, а в дневные часы синоптическая ситуация начнет меняться. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад», — отметили в Гидрометцентре.

Как ранее писал News.ru, мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало. Появление гало связано с преломлением и отражением света в кристаллах снега и льда. Выглядит оно как разноцветные светлые круги вокруг Солнца или Луны. Оно возможно при низкой температуре, такой, например, как была в ночь на 23 января. Тогда столбики термометров опустились до минус 20.


#москва #погода #морозы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
общество 16:35, 23 января 2019
Мороз подарит москвичам возможность наблюдать гало
общество 07:10, 23 января 2019
25-градусный мороз ударит по Москве
экономика 14:42, 21 января 2019
Погода в США помогает российской валюте
общество 06:25, 16 января 2019
Погода может помешать крещенским купаниям в Магадане
общество 07:00, 14 января 2019
В Москве ожидается аномальная погода и низкое давление
Лента новостей
происшествия 19:05
Посольство США предупредило о взрыве в Женеве
в мире 19:02
Ребёнок от трёх родителей скоро родится в Греции
общество 18:58
Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья
общество 18:53
Эрдоган соболезнует семьям погибших в Керченском проливе
общество 18:52
Прокуратура проверит данные о голодных обмороках школьников
Другие новости
общество 18:58
Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья
общество 18:53
Эрдоган соболезнует семьям погибших в Керченском проливе
общество 18:52
Прокуратура проверит данные о голодных обмороках школьников
общество 18:35
Бизнесмены спасли школьников от голодных обмороков
У детей в Кемеровской области не хватает денег на еду
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top