Аномальные морозы надвигаются на Россию

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Синоптики предупредили о надвигающихся на Россию аномальных морозах. Резкое похолодание ожидается в ближайшие два дня в Приволжье и некоторых регионах Центрального федерального округа.

В зоне холодного фронта, в частности, окажутся Самарская, Оренбургская, Саратовская, Владимирская, Костромская, Орловская и Рязанская области. Согласно прогнозам, в этих регионах температура воздуха опустится ниже климатической нормы, местами будет подмораживать до -27 °C, передаёт ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометцентров и управлений МЧС.

Ранее News.ru сообщал о марафоне, который прошёл на полюсе холода в якутском селе Оймякон при 50-градусном морозе. Житель республики пробежал 38 км за 3 часа 53 минуты.