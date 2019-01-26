Аномальное потепление и сильная метель ожидают Москву

https://news.ru/storage/news/98b68f92d12e7c7994796977fbdcfe06/fcfd6619-27f8-4393-bd9f-eac01486896d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сильный снег, порывистый ветер, гололедица на дорогах и снежные заносы ожидаются в Москве в субботу, 26 января. В связи с непогодой москвичей и гостей столицы сотрудники МЧС просят оставаться дома. Автомобилистам рекомендуют по возможности пересесть на общественный транспорт. Если выезд в город неизбежен, водителям следует быть аккуратными на дороге, увеличивать дистанцию впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных манёвров. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от ветра под деревьями.

По данным министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, значительное ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы. В Субботу и воскресенье в Москве прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра до 15 м/с.

В субботу днём температура воздуха в столичном регионе будет -11 градусов, а ночью станет теплее и столбики термометров покажут 7 градусов ниже нуля. На следующей неделе ожидается потепление до 0.+1С

Как сообщал News.ru, ночь на 23 января 2019 года стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха достигла 18,7 градуса ниже ноля. Рекорд был установлен 23 января 1892г. в Москве столбик термометра опускался до значения минус 36,8 градуса.

