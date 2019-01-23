Анкара рассчитывает на рост турпотока из РФ

Турция рассчитывает на увеличение туристического потока из России. В этом году курорты республики готовы принять более 6 млн граждан РФ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«В прошлом году Турцию посетило чуть менее 6 млн туристов из России. В 2019 году мы ожидаем, что нашу страну посетит более шести миллионов российских туристов», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин по итогам встречи с Эрдоганом рассказал о строительстве газопровода «Турецкий поток», писал News.ru. Российский лидер также сообщил, что обсудил с президентом Турции дополнительные меры по ликвидации деятельности террористических группировок на сирийской территории.