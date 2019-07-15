Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан сообщил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не буден выдан в страны, где допускается смертная казнь.
Политик добавил, что в настоящий момент за состоянием Ассанжа наблюдают врачи и ему своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, коллега Джулиана Ассанжа, главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, рассказал о его психологическом самочувствии. По его словам, основатель ресурса находится сегодня в лучшем состоянии, нежели несколько недель назад, но «всё ещё страдает».