https://static.news.ru/photo/c5316d7e-a771-11e9-933a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fotogramma/Ropi

Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан сообщил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не буден выдан в страны, где допускается смертная казнь.

Политик добавил, что в настоящий момент за состоянием Ассанжа наблюдают врачи и ему своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, коллега Джулиана Ассанжа, главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон, рассказал о его психологическом самочувствии. По его словам, основатель ресурса находится сегодня в лучшем состоянии, нежели несколько недель назад, но «всё ещё страдает».