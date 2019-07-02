https://static.news.ru/photo/83390424-9cb6-11e9-800e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mchsbur/facebook.com

Авиакомпания «Ангара» выплатит пассажирам Ан-24, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, по 50 тысяч рублей из собственных средств.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, озвученная сумма будет предоставлена дополнительно к страховому возмещению.

В «Ангаре» также уточнили , что размер компенсации за утраченный багаж составит 23 тысячи рублей, однако ущерб имуществу у многих пассажиров превышает размер страховой выплаты.

В пресс-службе добавили, что сумма возмещения за вред здоровью будет определена в зависимости от тяжести вреда здоровью.

Ранее News.ru писал, что восемь пострадавших во время жёсткой посадки Ан-24 продолжают стационарное лечение. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Она и 17-летний подросток наблюдаются в детской республиканской клинической больнице.