Авиакомпания «Ангара» выплатит пассажирам Ан-24, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, по 50 тысяч рублей из собственных средств.
По данным пресс-службы авиаперевозчика, озвученная сумма будет предоставлена дополнительно к страховому возмещению.
В «Ангаре» также
В пресс-службе добавили, что сумма возмещения за вред здоровью будет определена в зависимости от тяжести вреда здоровью.
Ранее News.ru писал, что восемь пострадавших во время жёсткой посадки Ан-24 продолжают стационарное лечение. Медики оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 13-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Она и 17-летний подросток наблюдаются в детской республиканской клинической больнице.