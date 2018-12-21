Кубанские врачи лечат аневризму аорты с помощью авиации

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Работа санитарной авиации Кубани позволила региональным хирургам вовремя и, что самое главное, успешно провести десятки операций при аневризме аорты.

Благодаря техническим средствам, спасено более 150 жизней за последние 10 лет, передаёт РИА Новости. По мнению медиков, болезнь развивается очень быстро, вероятность летального исхода приближается к 100%. Часто пациента нельзя транспортировать: малейший толчок или тряска — и состояние больного мгновенно ухудшается. Из-за этого перевозить людей из районов в столицу края чрезвычайно рискованно.

«Здесь на помощь приходит краевая служба санавиации. Медицинский вертолёт или реанимобиль в кратчайшие сроки доставляют хирургов краевой клиники прямо к пациенту — в операционную местной ЦРБ. Сосудистые хирурги привозят с собой специальные протезы аорты, которые устанавливают пациенту», — заявили представители регионального здравоохранения.

Ранее News.ru сообщал о создании российскими учёными к 2035 году запасного сердца для граждан страны. Глава Роспатента рассказал, что он считает выдающимися изобретения специалистов Сибирского медицинского университета. Они научились создавать спинной мозг, его ткани, а также воссоздавать мышцу миокарда.