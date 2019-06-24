https://static.news.ru/photo/d51bd8c4-9631-11e9-b717-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Харитонов Фото: Georg Ter-Ovanesov/Russian Look/Global Look Press

Советский и российский актёр Андрей Харитонов будет похоронен в Киеве, там же, где родился. Об этом сообщила супруга артиста Ольга Смирягина.

Она подтвердила появившуюся ранее информацию о смерти 23 июня актёра, получившего известность благодаря трехсерийному фильму «Овод», в котором он исполнил главную роль. Смирягина поблагодарила коллег по театру, друзей и зрителей, помогавших семье прожить последний «страшный год». Её пост опубликован в Facebook .

Причиной смерти 59-летнего Харитонова стал рак желудка. О нём артист знал несколько лет. Шесть раз ложился на операции.

Ранее News.ru сообщал, что первым о смерти Харитонова на 60-м году жизни сообщил его старый друг, режиссёр-документалист Виталий Манский. Он опубликовал фотографию 40-летней давности, сделанную сразу после выхода на экраны фильма «Овод». Манский отметил, что тогда Харитонов сразу стал настоящей звездой, но «потом что-то надломилось», и уходил он почти забытым.