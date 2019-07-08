https://static.news.ru/photo/be2e756a-a1d8-11e9-b52d-fa163e074e61_1024.jpg Телеведущий Андрей Малахов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его защитить украинских журналистов.

Видеообращение к украинскому лидеру российский журналист опубликовал на своей странице в Instagram . По словам Малахова, он даже не мог предположить, что «идея исторического гуманитарного телемоста» между странами может привести к угрозам журналистов телеканала NewsOne.

Телеведущий призвал Зеленского сделать всё возможное, чтобы «слуги народа, четвёртая власть — журналисты не пострадали».

Телемост «Надо поговорить» между студиями «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля. Предполагалось, что он пройдёт без политиков и станет диалогом между россиянами и украинцами.

Однако в понедельник, 8 июля, украинский телеканал заявил об отмене телемоста из-за угрозы расправы в отношении журналистов и их близких. Зеленский заявил, что анонсированное телешоу является дешёвым, но опасным предвыборным пиар-ходом. По его словам, передача направлена на разделение страны «на два лагеря», сообщал News.ru.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Покушение на совершение госизмены». Ведомство сейчас готовит ходатайство об аресте активов телеканала NewsOne.