https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.

Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский сообщил, что девочка не может пойти в детский сад, так как не имеет регистрации. Кроме того, он добавил, что после развода его подопечной ничего не достанется из имущества известного спортсмена.

Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Алисе ничего не достанется, — сказал он

Юрист подчеркнул, что футболист уже платит 50% от зарплаты бывшей супруге Юле Барановской, чтобы она на эти деньги воспитывала троих детей. Однако теперь эту сумму придётся делить на четверых, передаёт « Starhit ».

Как ранее писал News.ru, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении.