Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин отказался оформлять двухлетнюю дочь в одной из своих квартир в Санкт-Петербурге.

Адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский сообщил, что девочка не может пойти в детский сад, так как не имеет регистрации. Кроме того, он добавил, что после развода его подопечной ничего не достанется из имущества известного спортсмена.

Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Алисе ничего не достанется, — сказал он

Юрист подчеркнул, что футболист уже платит 50% от зарплаты бывшей супруге Юле Барановской, чтобы она на эти деньги воспитывала троих детей. Однако теперь эту сумму придётся делить на четверых, передаёт «Starhit».

Как ранее писал News.ru, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении.

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