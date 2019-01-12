Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

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Анатолий Лукьянов

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили 12 января на Троекуровском кладбище.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Анатолий Лукьянов умер 9 января. Ему было 88 лет, писал News.ru.

Лукьянов известен и как коллекционер-собиратель голосов поэтов. В 2006 году им было выпущено издание из 10 CD «100 поэтов XX века. Стихотворения в авторском исполнении». В основу легли звукозаписи голосов поэтов из личной коллекции. Короткие монологи диктора читает сам Лукьянов.