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Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

Анатолий Лукьянов duma.gov.ru

Анатолий Лукьянов

общество [ версия для печати ]

Последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили 12 января на Троекуровском кладбище.

Анатолий Лукьянов — последний председатель Верховного Совета СССР, занимавший эту должность с марта 1990 года по сентябрь 1991 года, был оппонентом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва. 

Анатолий Лукьянов умер 9 января. Ему было 88 лет, писал News.ru.

Лукьянов известен и как коллекционер-собиратель голосов поэтов. В 2006 году им было выпущено издание из 10 CD «100 поэтов XX века. Стихотворения в авторском исполнении». В основу легли звукозаписи голосов поэтов из личной коллекции. Короткие монологи диктора читает сам Лукьянов.


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