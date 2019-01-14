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Аналог Linkedin появится в России

Jan Haas/picture alliance/reality/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Платформу для поиска вакансий и персонала планируется создать на базе ресурса «Работа в России». Приступить к разработке аналога крупнейшей в мире сети профессиональных контактов LinkedIn планируется в текущем году.

Соответствующая информация указана в плане мероприятий федерального проекта «Цифровое управление».

По словам директора направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского, нововведения позволят порталу «стать российской альтернативой зарубежным сетям b2b и b2c профессиональных контактов».

«Участники российского рынка интернет-рекрутинга, с которыми мы активно взаимодействуем, поддерживают эту инициативу», — отметил он.

Сельский уточнил, что, по их мнению, при успешной реализации программы сервис способен кардинально расширить существующую аудиторию пользователей услуг, что также поможет развитию рынка труда, передаёт РБК.

Ранее News.ru писал, что рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в январе 2019 года возглавила вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Работодатели готовы предложить успешному кандидату от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.


#россия #работа #нацпроекты
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