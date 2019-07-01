https://static.news.ru/photo/a2f7ccbe-9bfd-11e9-a68f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доля машин, оснащённых дизельным двигателем, составляет 7,7% от общего авторынка России, выяснили эксперты агентства «Автостат». В прошлом году этот показатель составлял 8,1%, что на 0,4 п.п. выше.

Исследование было проведено с января по март 2019 года, сообщается на сайте организации.

Среди дизельных автомобилей 80% продаж пришлось на внедорожники и кроссоверы.

Самым популярным транспортным средством, работающем на этом топливе, стал Mitsubishi Pajero Sport: эту модель за отчётный период приобрели 3122 раза. На втором месте Toyota Land Cruiser Prado (2919 раз), следом идёт Renault Duster (2314 раз). Пятёрку лидеров закрывают Hyundai Santa Fe (2195 раз) и KIA Sorento (2035 раз).

Среди десяти самых популярных дизельных машин также Toyota Land Cruiser 200, BMW 5 серии, BMW Х5, Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg.

Ранее News.ru писал, что эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ. Первое место заняла «Нива» (ВАЗ 2121), которая появилась в 1977 году. Это первый отечественный кроссовер, который за время своей эксплуатации остался без конструктивных изменений. Специалисты назвали эту машину легендарной.