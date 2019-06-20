Приморский национальный парк «Земля леопарда» поделился фотографией любопытного амурского тигра, которого заинтересовала фотоловушка.
По словам сотрудников учреждения, представитель семейства кошачьих заглянул в объектив камеры и случайно «сделал селфи».
Снимки хищника удалось получить благодаря тому, что работники нацпарка устанавливают фотоловушки попарно, передаёт
Ранее News.ru писал, что автомобилисты в Лазовском районе Приморья стали свидетелями того, как трое тигрят вышли на дорогу. По данным центра «Амурский тигр», сейчас специалисты охотнадзора выясняют, есть ли у детёнышей мать и почему они оказались на проезжей части. В Instagram организации опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором видно, как тигрята-подростки идут по грунтовой дороге.