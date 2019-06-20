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Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в павильонах «Здоровая Москва», которые заработали в разных районах столицы. Свои двери для всех желающих открыли более 50 подобных точек.

За время работы павильонов летний тест здоровья уже прошли более 19 тысяч жителей столицы. Все обследования занимают не более часа, причем пройти их можно бесплатно в любом павильоне независимо от...