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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву пускать в общественные бани бесплатно тех, у кого дома отключили горячую воду.

Уточняется, что при достижении договорённости о такой практике, граждане, в период планового отключения горячего водоснабжения, смогут получить справку в ЖЭК или УК и проходить по ней на помывку, сообщает РИА...