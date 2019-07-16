Фото: Sebastian Gollnow/dpa

Российские власти не дали визы 30 учителям московской Англо-американской школы.

Школа, в которой работают преподаватели, обучает детей иностранных дипломатов и бизнесменов. Большая часть педагогического коллектива при этом — носители языков из-за границы.

Официальные лица США считают отказ в визах попыткой давления России на американскую сторону, пишет The New York Times.

Как ранее писал News.ru, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что российской теннисистке Светлане Кузнецовой не дают визу США.

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