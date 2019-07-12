https://static.news.ru/photo/6550e862-a497-11e9-ab15-fa163e074e61_1024.jpg Генри Лоуэнфельд Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Поэту из США Джулиану Генри Лоуэнфельду выдали паспорт гражданина РФ.

Церемония вручения прошла в отделе книжного фонда Государственного исторического музея. На ней присутствовал глава Минкультуры России Владимир Мединский.

По его словам, указ о принятии американца в российское гражданство подписал президент РФ Владимир Путин через несколько дней после 220-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. А Лоуэнфельд известен как один из лучших переводчиков его произведений.

Ранее News.ru писал о том, что ветеран Великой Отечественной войны Василий Трофименко, проживающий в Луганске, стал гражданином России. Паспорт 94-летний ветеран получил в центре выдачи документов в российском Новошахтинске.