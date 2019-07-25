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Журналистка американского издания Business Insider Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от похода в один из московских ресторанов сети быстрого питания McDonald's. Её поразила чистота в заведении, оперативность выдачи заказов, бесплатный Wi-Fi и туалет.

Я не увидела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столиках, — написала она в Business Insider.

Её порадовало, что в терминалах можно было сделать заказ на английском языке, понравился большой выбор блюд из рыбы и морепродуктов. Она заказала сэндвич, картошку и напиток, и это обошлось ей в три раза дешевле, чем в США. Уоррен также обратила внимание, что при входе в туалет не надо вводить код.

В Москве сама еда, процесс заказа и атмосфера в заведении в целом намного лучше, чем в Америке, — подытожила она.

Как писал News.ru, Роскачество провело масштабное исследование бургеров, продающихся в российских ресторанах. Специалисты оценили качество пищи и проверили её на содержание антибиотиков. Так, самым калорийным оказался бутерброд под названием «Классика», который готовят в сети ресторанов Black Star Burger. Самым диетическим оказался «Шефбургер» из KFC. При этом в нём же оказалась и самая большая котлета из всех исследуемых образцов. Самой маленькой эксперты признали котлету у «Биг Мака», купленного в McDonald's.