https://static.news.ru/photo/7b531794-ad60-11e9-a0ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/aletakmoo

Закон, запрещающий процедуру удаления когтей у кошек и собак, приняли в штате Нью-Йорк по требованию зоозащитников.

Мы гарантируем, что животные больше не будут подвергаться этим бесчеловечным и ненужным процедурам, — заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Куомо подчеркнул, что удаление когтей — жестокая и болезненная процедура, которая может вызвать физические и поведенческие проблемы у беспомощных животных.

По мнению зоозащитников, животным ампутируют крайнюю фалангу на пальцах лап, что приводит к серьёзным заболеваниям суставов, информирует « Свободная пресса ».

В России недавно произошло несколько трагедий, связанных с кошками. Жители московского района Аэропорт заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По некоторым данным, речь идёт о массовом отравлении котов. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. Кроме того, полиция Томска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными против местного жителя, который выкинул котов с 8-го этажа. Инцидент произошёл днём на глазах у детей, гуляющих во дворе, писал News.ru.