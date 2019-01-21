Amazon открыл онлайн-магазин для подростков

https://news.ru/storage/news/3c88ca7996571d57dcce195ff5034bc7/c8717cd6-e4e0-4e4e-b9f6-5b109c7d6bf9_850.jpg imagebroker.com/Global Look Press

Тинейджеры теперь смогут самостоятельно делать покупки в Сети. Для них создан специальный интернет-магазин Amazon Teens.

Молодые люди смогут не только выбрать нужный товар исходя из образа жизни и увлечений, но и просматривать отзывы других пользователей.

При этом на сайте установлен родительский контроль. После того как подросток выберет необходимый ему продукт, корзину товаров отправят родителям, которые узнают о предварительной покупке по СМС или электронной почте, информирует «Реальное Время».

Как сообщал News.ru, «Почта России» решила удалённо взимать пошлины с россиян, купивших товары в иностранных онлайн-магазинах. Кроме того, с 2019 года вдвое снижен беспошлинный порог для беспошлинных покупок, сделанных в течение месяца. Теперь он ограничен суммой в 500 евро.