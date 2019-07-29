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В скором времени в России может появиться альтернативный вид наказания для водителей, покинувших место дорожно-транспортного происшествия. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР.

Отмечается, что за данное нарушение будет предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей, но при условии, что серьёзных последствий аварии не было.

Согласно действующему законодательству, оставление места ДТП влечёт наложение штрафа или лишение водительских прав на срок до полутора лет. Кроме того, предусмотрен также административный арест на срок до 15 суток.

Как пояснили в пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, иногда водитель может не знать, что он покидает место ДТП. Так, например, это может произойти на парковке или на дороге с высоким уровнем шума.

Более того, обвинить водителя в том, что он умышленно покинул место ДТП, могут и действующие в корыстных целях мошенники, устраивающие так называемые «автоподставы». При этом доказать свою невиновность водитель может только в суде, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что водители, которых обвинят в умышленном загрязнении номера своего автомобиля, практически не имеют шансов доказать обратное. Об этом заявил вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов. По его словам, если осенью автоинспектор заметит на госномере опавший лист, то водитель не сможет доказать, что это произошло случайно.