https://static.news.ru/photo/ff220802-b2c2-11e9-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВСЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ/vk.com

Депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила бороться с лесными пожарами в сибирской тайге с помощью бомб. Она привела в пример опыт Швеции, где пламя укротили, сбросив на него боеприпасы.

В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения, — написала женщина на своей странице в социальной сети Facebook .

По её словам, в Китае горящие леса также обстреливаются специальными снарядами.

Как ранее писал News.ru, 30 июля 2019 года пожары в России, точнее, необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН. В регионах РФ между тем призывают не паниковать и спокойнее относиться к подобным ЧП, которые были «и сто, и двести, и триста, и пятьсот лет тому назад». В Организации Объединённых Наций, похоже, в корне не согласны с таким подходом. Там уверены: речь уже идёт о заботе всего мира.