https://static.news.ru/photo/fece7882-b924-11e9-b1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Республики Алтай рассматривают возможность введения курортного сбора. Вопрос возник в рамках разработки программы по развитию туризма в регионе, заявил врио главы республики Олег Хорохордин на совещании по социально-экономическому развитию региона, которое провёл в Горно-Алтайске министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Планируем рассмотреть этот вопрос. И, возможно, введём курортный сбор, — сказал Хорохордин.

Он отметил, что до 2025 года туристический поток в регион планируется увеличить за счёт придания аэропорту Горно-Алтайска статуса международного, а также строительства международного терминала и открытия новых авиарейсов. Однако министр экономразвития не впечатлился словами губернатора.

Не надо гнаться за количеством туристов, важно, чтобы туризм был качественным и приносил рабочие места, — сказал Орешкин.

В России в 2019 году собрано уже около 250 млн рублей курортного сбора, сообщили в Министерстве по делам Северного Кавказа. В ведомстве напомнили, что за весь 2018 год было собрано 313 млн рублей. Растёт и количество операторов курортного сбора — на сегодняшний день их уже более трёх тысяч, писал News.ru.