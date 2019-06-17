https://static.news.ru/photo/3088a4c0-90f2-11e9-a3c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Руководство аэропорта Домодедово начало проверять своих сотрудников на трезвость с помощью устройств для бесконтактного определения опьянения.

По словам представителя воздушной гавани, для того чтобы пройти на рабочее место, сотрудники контролируемой зоны Домодедово обязательно подвергаются проверке дистанционного экспресс-теста, передаёт « Интерфакс ».

Для этого нужно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от неё, после чего система мгновенно покажет результат.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость контракта на поставку алкорамок составила 34 млн рублей.