Руководство аэропорта Домодедово начало проверять своих сотрудников на трезвость с помощью устройств для бесконтактного определения опьянения.
По словам представителя воздушной гавани, для того чтобы пройти на рабочее место, сотрудники контролируемой зоны Домодедово обязательно подвергаются проверке дистанционного экспресс-теста, передаёт «
Для этого нужно сделать выдох в сторону рамки на небольшом расстоянии от неё, после чего система мгновенно покажет результат.
Ранее News.ru писал о том, что стоимость контракта на поставку алкорамок составила 34 млн рублей.