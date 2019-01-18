В России может появиться обезличенный алкоголь

https://news.ru/storage/news/f5d749da70e9a5c68cc6dda84da1bdbd/7ae53958-5c73-4418-9ba4-4d01b4eb7664_850.jpg Варвара Гертье/РИА Новости

Напитки планируют продавать в одинаковых бутылках

В России алкоголь предлагают продавать в бутылках с обезличенными этикетками, как сигареты в некоторых европейских странах. На таре будет написано название напитка, его производитель и состав. Никаких ярких цветовых решений и картинок. Также около 70% площади займёт надпись, предупреждающая о серьёзном вреде алкоголя на организм.

Об этой инициативе федерального проекта «Трезвая Россия» рассказал его руководитель Султан Хамзаев. На следующей неделе он планирует отправить письменное обращение заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Представители организации уже обращались с этой идеей в Минздрав ровно год назад. Но пока никакой официальной реакции не последовало.

«В законодательной инициативе предложение не отображено, но в комментариях Минздрава наша идея получила поддержку», — объяснил Султан Хамзаев.

Руководитель «Трезвой России» предполагает, что такая мера поможет снизить объёмы потребляемого алкоголя. По данным представителей организации, за прошлый год россияне выпили 14 млрд литров горячительного. Из них 6 млрд — крепкого, 8 млрд — слабого. trezvros.ru

Султан Хамзаев озвучил данные: в Москве в год с улиц пьяными увозят 17 тыс. человек. Это делает либо скорая помощь, либо полиция. Таким образом и первые, а вторые тратят свое время на непрофильные задачи.

«Такого определения, как чрезмерное потребление алкоголя сегодня в природе не существует. Любая доза вредна для здоровья — это доказанный факт», — объясняет Султан Хамзаев значимость предложенной инициативы.

Между тем, «величайшей глупостью» назвал инициативу «Трезвой России» врач-нарколог Владимир Нужный. Он отметил, что потребление алкоголя в небольших дозах не только не вредно, но и полезно.

«Около 30 граммов этилового спирта в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и общий риск смертности. Это примерно 75 мл водки, полбутылки вина или 750 мл пива», — отметил он.

Также противником законодательной инициативы выступил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

«Если вы выпьете ведро воды, вы умрёте — в связи с этим предлагаю на бутылках воды написать, что вода смертельно опасна. Ещё Дмитрий Менделеев много лет назад говорил, что вредны не вещества. Вредно их количество. Даже мышьяк вы можете в небольших количествах употреблять, и это не смертельно опасно», — заявил он.

По мнению Поповича, инициатива «Трезвой России» отражает мнение не более чем 20% российского населения, которые не употребляют алкоголь. Но диктовать остальным 80% — это неправильно.