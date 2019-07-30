https://static.news.ru/photo/69e5a1ba-b392-11e9-9463-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ливанов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России Игорь Ливанов рассказал о трагической смерти первой жены и дочери. Известный актёр пытался заглушить боль алкоголем, но понял, что это не избавит его от страданий.

Во время ток-шоу на телеканале « Россия 1 » Ливанов вспомнил, что супруга Татьяна Пискунова и маленькая дочь Ольга погибли в 1987 году в железнодорожной катастрофе. После трагедии актёр вместе с работавшим на заводе соседом выпивал очень много алкоголя. Запои продолжались длительное время, прежде чем пришло осознание, что это не выход.

Позже Ливанов понял, что справиться с горечью утраты поможет радость отцовства.

Я не понимал своей жизни без ребёнка. Однажды жена приснилась мне во сне. Таня взяла за руку и сказала, что освобождает меня. Только после этого я стал строить новую семью, — вспомнил он.

Второй женой Ливанова стала его бывшая студентка Ирина Бахтура. У пары родился сын Андрей, но молодой человек погиб в возрасте 25 лет. Спустя какое-то время актёр женился в третий раз. Сейчас у него и супруги Ольги растут двое сыновей.

Ранее News.ru писал, что Финский актёр Вилле Хаапасало рассказал о последней встрече с Алексеем Булдаковым. Он узнал о смерти российского коллеги от журналистов. Он в это время был на съёмочной площадке. Хаапасало отметил, что находится в шоке от этой новости и обязательно постарается приехать на прощание.