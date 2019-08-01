https://static.news.ru/photo/26215c32-b476-11e9-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам начать работу по совершенствованию законопроектов, регулирующих продажу алкоголя и лекарств в Сети.

Документом, который регламентирует реализацию медикаментов, будут заниматься Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, ФАС и Роспотребнадзор, передаёт РБК . Они отчитаются о результатах не позже 7 ноября.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёма Соколова, ведомства хотят разрешить продажу лекарств с 2020 года, но только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Доставку медикаментов должны осуществлять только фармацевты. При этом легализовать хотят как реализацию безрецептурных веществ, так и требующих электронные рецепты. Исключения составят психотропные, сильнодействующие и наркотические препараты.

Участники рынка уверены, что доставку могут осуществлять и обычные курьеры с холодильниками. Кроме того, по их мнению, зона действия не должна быть ограничена тремя городами.

Законопроект о реализации алкоголя в Интернете сейчас проходит финальную стадию согласования. Его внедрение будет проходить в несколько этапов. С начала 2020 года оптовые компании с соответствующей лицензией смогут продавать в Сети вина (как тихие, так и игристые) с защищённым наименованием места происхождения и защищённым географическим указанием.

Через год к разрешённым напиткам добавятся пиво, сидр, пуэр, медовуха и пивные напитки. К 2023 году заниматься доставкой алкоголя смогут розничные сетевые магазины.

При этом легальными будут считаться только сайты, внесённые в специальный реестр с доменом в зоне egais.ru. На них должна будет содержаться информация о лицензии, часы разрешённой продажи алкоголя и явное указание на запрет для реализации горячительных напитков несовершеннолетним.

Ранее в Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка рассказали News.ru о росте объёмов уничтоженной нелегальной алкогольной продукции. Так, в 2018 году контрафакта стало на 38% больше. Кроме того, за шесть с половиной месяцев текущего года его объёмы практически сравнялись с показателями за весь 2017 год.