Отец-должник отдал сыну полмиллиона после тюрьмы

https://news.ru/storage/news/85c3c748d52bc584ee05fe0aba9089d9/0a24b49c-4fa6-437e-9af6-152f3ffd18d9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Нерадивый отец заплатил сыну полмиллиона рублей, чтобы снова не угодить за решётку. Мужчина накопил задолженность по алиментам в размере более 500 тысяч рублей и погасил её лишь после того, как его привлекли к уголовной ответственности и лишили свободы на полгода.

Житель Нижнедевицкого района Воронежской области манкировал своими отцовскими обязанностями и не обеспечивал несовершеннолетнего сына — вместо этого он развлекался и злоупотреблял спиртным. В районном отделе судебных приставов против него было возбуждено исполнительное производство. Мужчине сначала назначили исправительные работы. Когда это не оказало должного воздействия, его отправили в тюрьму на 6 месяцев.

«По истечении срока отбытия наказания гражданином Т. оперативно предприняты меры к исполнению требований исполнительного документа, задолженность в размере более 500 тысяч рублей погашена в полном объеме», — говорится в сообщении службы приставов.

Ранее News.ru писал, что россияне задолжали по кредитам и алиментам свыше 2,2 трлн рублей. Многие из должников не смогут уехать за границу, пока не погасят задолженности.