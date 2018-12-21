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Алиханов сообщил о запуске рейсов в Париж

kaliningrad.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

общество [ версия для печати ]

Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в скором времени в регионе появится новый авиарейс. Самолёты отправятся из эксклава в столицу Франции Париж. 

Точную дату запуска этого направления могут сообщить до конца 2018 года. Кроме того, будут организованы рейсы из Калининграда в другие города России и мира, сообщает Nation News.

Ранее в интервью News.ru Алиханов рассказал, как ему удалось собрать сильную команду и почему он предпочитает заниматься спортом вместе с простыми гражданами. Несмотря на высокую занятость, ему также удаётся интересоваться музыкой.


#рейсы #Париж #АнтонАлиханов #Калининград
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