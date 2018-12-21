Алиханов сообщил о запуске рейсов в Париж

Глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в скором времени в регионе появится новый авиарейс. Самолёты отправятся из эксклава в столицу Франции Париж.
Точную дату запуска этого направления могут сообщить до конца 2018 года. Кроме того, будут организованы рейсы из Калининграда в другие города России и мира, сообщает Nation News.
Ранее в интервью News.ru Алиханов рассказал, как ему удалось собрать сильную команду и почему он предпочитает заниматься спортом вместе с простыми гражданами. Несмотря на высокую занятость, ему также удаётся интересоваться музыкой.