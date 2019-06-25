https://static.news.ru/photo/dca7921c-9722-11e9-ada4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очнувшийся от последствий серьёзного отравления Бари Алибасов прокомментировал информацию об инсценировке его истории с попаданием в больницу. Продюсер считает, что доктора, распространившего такую версию, следует лишить звания врача, «если он его когда-то купил».

Я лежал под наркозом. Я лежал, не шевелясь, не приняв ни одной крошки в рот. Меня связывали веревками до такой степени, что рубцы до сих пор. Я рыдал, плакал, просил ослабить, спрашивал, зачем так сильно. Вы можете столько времени так притворяться? — приводит Nation News слова Алибасова.

Пожилого пациента медикам приходилось связывать, чтобы тот не упал с койки.

Альтернативную версию об отравлении высказал врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев. Он заявил «Комсомольской правде», что в этой истории есть много несоответствий. По его словам, если поставленный продюсеру диагноз верен, то его бы не выписали так скоро и он бы выглядел более истощённым.

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Продюсер в течение пяти суток находился в медикаментозном сне. За это время у него успел потеряться и найтись кот по кличке Чуча. Очнувшись, Алибасов не понимал, кто он такой. Сейчас память к нему постепенно возвращается.

Ранее о не стыковках в деле продюсера группы «На-На» заявлял хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов, писал News.ru.