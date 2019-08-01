https://static.news.ru/photo/eddd3cc8-b44e-11e9-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Светлана Алексиевич Фото: facebook.com/ulejby

Белорусская писательница Светлана Алексиевич отреагировала на публикации о своей бисексуальности. Она призналась, что ей совсем не важно, как её слова трактуют журналисты, и опровергать их догадки она не считает нужным.

Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой, или ещё что-нибудь, я уже устала от этого. Мне всё равно. Возражать против таких публикаций не собираюсь, — заявила она в интервью радиостанции « Говорит Москва ».

Она отметила, что в процессе работы над очередным сборником рассказов столкнулась с трудностями. Описывая мужские чувства, она не смогла подобрать нужных описаний. Поэтому решила описать любовь женщины к женщине.

Поводом для слухов о нетрадиционной ориентации Алексиевич стали её слова в интервью одному из польских изданий, где нобелевский лауреат заявила: «Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин».

Ранее News.ru писал, что 22-летнюю москвичку задержали за секс с несовершеннолетней в общественных местах Москвы.