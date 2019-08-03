https://static.news.ru/photo/f0be70c8-b620-11e9-a5a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаил Федотов поговорил с находящимся под арестом экс-главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном. Он не смог добиться от подследственного прекращения сухой голодовки.

К сожалению, уговорить сегодня не удалось, он настаивает на продолжении сухой голодовки. Показывает всем своим видом, что намерен проститься с жизнью, — цитирует Федотова « Интерфакс ».

Глава СПЧ добавил, что Александр Шестун не слышит его доводы о необходимости прекращения отказа от воды и пищи.

Я ещё приду в понедельник, продолжу разговор. Хотя сегодня он был тяжёлый и безрезультатный, — пояснил Михаил Федотов.

По его словам, Шестун возобновил сухую голодовку, поскольку у него имеются претензии к следователю, а также к сотрудникам СИЗО.

Как писал News.ru, в конце июля Александра Шестуна перевели из психиатрической больницы в медучреждение СИЗО «Матросская Тишина». В июне во время заседания в 235-м Военном гарнизонном военном суде он порезал руку и был госпитализирован.

Бывшего чиновника задержали и арестовали летом 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Шестун не признаёт вину и называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В настоящее время Александр Шестун держит третью с начала года голодовку, требуя прекращения преследования и давления на семью, а также освобождения из-под стражи.